Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12 sulla strada provinciale ex 373 a Ravello, coinvolgendo una moto e una betoniera che procedevano in direzioni opposte. Il motociclista, un 39enne di Minori, è stato trasportato all'ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione dopo essere caduto e aver urtato un muretto. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato indagini per determinare la dinamica e le responsabilità.