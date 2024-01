Investe anziana senza fermarsi per il soccorso, indagine della municipale

Investita mentre deposita i rifiuti in strada, caccia ad un pirata della strada che domenica scorsa, in via Pascoli a Nocera Inferiore, ha investito un'anziana senza prestarle soccorso. Sull'episodio indagano i vigili urbani per omissione di soccorso

Il fatto

Il sinistro si è verificato domenica mattina. L'anziana, di oltre 80 anni, è in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e monitorate dal personale sanitario.