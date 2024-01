Tampona auto della Finanza poi dei carabinieri, tre mezzi danneggiati

Camioncino con rimorchio annesso tampona auto della Guardia di Finanza, che a sua volta finisce su una gazzella dei carabinieri poco distante. E' accaduto due sere fa, a Nocera Inferiore, in via Zeccagnuolo. Sulla dinamica lavorano i vigili urbani del comando di via Libroia

Il sinistro

I mezzi hanno subito danneggiamenti vari ma non ci sono stati feriti, a parte qualche leggera contusione. Il furgone sarebbe piombato sulla vettura delle Fiamme Gialle provocando la rottura del lunotto posteriore.L'urto ha spinto l'automobile sul mezzo dei carabinieri, fermo qualche metro più in avanti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno medicato le contusioni riportate dagli occupanti dei tre autoveicoli.