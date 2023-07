Si schianta con l'auto contro un muro: grave una 25enne

Paura, ieri sera, ad Oliveto Citra, dove un’auto guidata da una ragazza di 25 anni si è schiantata contro un muro di cemento per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane prima presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco D’Assisi” e poi al “Cardarelli” di Napoli. Le sue condizioni sarebbero gravi per via delle ferite riportate a seguito del violento impatto. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.