Brutto incidente questa sera a Padula Scalo, sulla statale 19, dove due auto, per cause da accertare, si sono scontrate. Sul posto, il 118 che ha trasportato i passeggeri delle vetture, 4 in tutto, presso l’ospedale di Polla per le cure del caso.

Gli accertamenti

Sul posto, anche i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.