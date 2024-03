Incidente sull'Autostrada, perde il controllo dell'auto e si ribalta: giovane in ospedale

Un incidente si è verificato sull'A2 del Mediterraneo nel tardo pomeriggio, all'altezza di Petina e Polla, in direzione Sud. Un giovane ha perso il controllo della sua Land Rover, ribaltandosi in galleria. Soccorritori e 118 hanno prontamente assistito il conducente, ora in ospedale. La Polizia Stradale indaga sulla dinamica, mentre Anas ha gestito il traffico.