Incidente per il vice presidente della Salernitana: Petrucci ricoverato a Roma

E' rimasto coinvolto in un grave incidente Gianni Petrucci, presidente di Federbasket e vice presidente della Salernitana. A quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7/8 metri. Petrucci è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata. Le loro condizioni di salute pare siano critiche, ma non sarebbero in pericolo di vita. Petrucci ieri sera aveva assistito a Salernitana-Sassuolo e poi era tornato in taxi a Roma.

Indagano i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone per far luce sul sinistro.