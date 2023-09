Brutto incidente a Policastro Bussentino: per cause da accertare, nel pomeriggio, un'auto e una moto si sono scontrati sulla statale 18: ad avere la peggio, il giovane centauro. Sul posto, il 118 che lo ha condotto in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, sull'esatta dinamica e sulle cause del sinistro.