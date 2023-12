Incidente a Polla, scontro tra auto e camion: 2 feriti

Tensione nel pomeriggio, a Polla: per cause da accertare, un’auto e un camion si sono scontrati. Ferita la coppia che viaggiava nella vettura: come riporta Ondanews, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitati rimasti incastrati nell'abitacolo.

Gli accertamenti

La coppia è stata condotta in ospedale, dunque, per le cure del caso. Indagano, i carabinieri per far luce sulle cause e sulla dinamica dell'accaduto.