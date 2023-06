Tragedia a Pontecagnano Faiano. Un anziano è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in mattinata in via Vespucci, nel quartiere Sant'Antonio. L'auto dell'uomo si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura.

L'incidente

Sul posto i carabinieri della compagnia di Battipaglia per i rilievi del caso.