Incidente tra due moto a Positano: 4 feriti, indagini in corso

Brutto incidente stamattina, sulla statale 163 Amalfitana, a Positano, nella frazione Laurito. Per cause da accertare, infatti, all’altezza dell’Hotel San Pietro, due moto si sono violentemente scontrate: 4 i feriti soccorsi dal 118, di cui una giovane in condizioni più gravi condotta al Ruggi con l'eliambulanza.

Indagano, intanto, le forze dell'ordine per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.