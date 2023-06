Incidente sul Raccordo Salerno-Avellino: moto tenta il sorpasso e si schianta contro le auto

E' stato registrato un brutto sinistro stradale, ieri, sul raccordo Salerno–Avellino: una moto avrebbe causato il sinistro multiplo sull’autostrada, circa 30 metri dopo lo svincolo Fisciano, in direzione Salerno. Il mezzo a due ruote, secondo quanto riportato da Zerottonove, stava viaggiando sulla corsia di sorpasso quando, tentando di evitare il traffico, ha superato gli altri veicoli a velocità sostenuta, per sbandare e schiantarsi sulle auto che procedevano lentamente.

I soccorsi

Il centauro è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.