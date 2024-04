Un incidente stradalesi è verificato a Roccadaspide. Una settantenne ha perso il controllo del proprio veicolo, che si è ribaltato bloccando la carreggiata. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il veicolo avrebbe impattato contro il cordolo di cemento causando il ribaltamento.

I soccorsi

La conducente è stata trasportata in ospedale; le sue condizioni non sono gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri ed i Vigili del Fuoco.