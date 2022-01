Bambino di 7 anni investito ad Arezzo, automobilista di Salerno si costituisce

Si è costituito l'uomo che questa mattina, intorno alle 7,30, era al volante del furgone che lungo la strada regionale 71, in località Olmo, alle porte di Arezzo, ha investito un bambino di 7 anni che stava andando a scuola.

La dinamica

L'autista non si è fermato a prestare soccorso e la polizia municipale aveva avviato le ricerche per identificarlo. Si tratta di un 55enne originario di Salerno, operaio per una ditta che lavora sulle linee ferroviarie. Nel pomeriggio il conducente si è presentato con il titolare e altri testimoni alla caserma della polizia municipale di Arezzo. E' stato denunciato per omissione di soccorso. Il bambino, che ha riportato traumi e lesioni, si trova ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stato trasportato stamani in codice giallo.