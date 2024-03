Incidente a San Pietro al Tanagro: ferito un automobilista

Incidente a San Pietro al Tanagro, in località San Marzano. Per cause da accertare, un'auto e un fuoristrada si sono violentemente scontrati.

I rilievi

Di un ferito, il bilancio del sinistro: l'automobilista è stato condotto dai sanitari in ospedale per le cure del caso. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.