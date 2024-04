Scontro tra auto ad un incrocio: due feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato ieri, a Sant'Egidio del Monte Albino, nella frazione di Orta Loreto. A scontrarsi due auto, nei pressi di un incrocio, più volte teatro di incidenti. Una delle due auto si è ribaltata.

I soccorsi

Il sinistro si è verificato sulla ex strada statale 367 all’incrocio con via Mazzini. Almeno due le persone ferite, trasferite in ospedale. Una di queste estratta dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai carabinieri e al 118. Gli accertamenti delle forze dell'ordine sull'incidente chiariranno eventuali responsabilità.