Incidente sulla Bussentina, camion tampona furgone e fugge: ritirata la patente all'autista

Paura lungo la Bussentina, nel territorio comunale di Sanza, dove un camion ha tamponato un furgone (Fiat Doblò) con a bordo due passeggeri del Vallo di Diano che sono rimasti feriti. Il conducente del tir di grosse dimensioni non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via nel tentativo di far perdere le sue tracce.

Le indagini

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che, in poco tempo, sono riusciti a rintracciare e fermare l’autoarticolato nei pressi della frazione di Sicilì. Per l’uomo è scattata la denuncia per omissione di soccorso e lesioni, ma anche il ritiro della patente di guida.