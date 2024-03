Incidente nella notte, a Sarno: giovane investito da un pirata della strada

Grave incidente, nella notte appena trascorsa, a Sarno, in via San Vito. Per cause da accertare, infatti, un giovane è stato travolto da un'auto in corsa, il cui conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Il malcapitato è stato soccorso e condotto presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ed è in prognosi è riservata. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.