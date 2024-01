Incidente nel Vallo di Diano, auto si schianta sulla Strada del Corticato: ferita una donna

Paura, oggi pomeriggio, tra i comuni di Sacco e Teggiano, dove un’auto (Lancia Ypsilon) guidata da una donna è uscita improvvisamente fuori dalla Strada Provinciale 11 del Corticato andandosi a schiantare. Nel violento impatto la conducente è rimasta ferita.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale “Luigi Curto” dov’è stata presa in cura dai medici. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non sono gravi.