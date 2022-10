Incidente a Minori, ragazzo si schianta con la moto: è in pericolo di vita

Ancora un incidente in Costiera Amalfitana. La scorsa notte, infatti, un ragazzo di Ravello si è schiantato con il motorino lungo la Strada Statale 163 Amalfitana nel territorio comunale di Minori per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto d’urgenza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è ricoverato nel reparto di Rianimazione per traumi al cranio e al torace ed una contusione polmonare. Le sue condizioni di salute sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.