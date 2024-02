Incidente tra auto e furgone a Polla: soccorsi i conducenti

Paura, oggi pomeriggio, a Polla, dove un’auto (Ford Fiesta) si è scontrata con un furgone lungo la Strada Statale 19. Nel violento impatto, la vettura è uscita fuori dalla carreggiata finendo in una cunetta. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.