Travolto da un'auto in via dei Principati: ferito un uomo

Paura, questa sera, in pieno centro a Salerno, dove un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via dei Principati.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha preso in cura il malcapitato, il quale, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.