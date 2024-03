Incidente alle prime luci dell'alba, a Salerno: automobilista in ospedale

Incidente alle prime luci dell'alba, a Salerno, lungo il sottopasso di via Belisario Corenzio. Per cause da accertare, infatti, un uomo ha perso il controllo della guida, ribaltandosi con la vettura.

L'intervento

Sul posto, le forze dell'ordine e i sanitari che hanno condotto il malcapitato in ospedale. Accertamenti in corso.