Secondo incidente nella notte a Salerno, auto sbanda e si ribalta: due feriti

Secondo incidente, nella notte, a Salerno. Poco dopo la mezzanotte, un’automobile si è ribaltata mentre percorreva via Benedetto Croce, la strada che collega il capoluogo con Vietri sul Mare. A bordo vi erano due persone che, fortunatamente, non sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto sono giunti gli gli uomini di Strade Sicure e i sanitari del 118. Sulla dinamica del sinistro sono tuttora in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.