Incidente tra auto e moto a Salerno: due giovani finiscono in ospedale

Paura, questa sera, a Salerno, dove un’auto e una moto si sono scontrate improvvisamente in via delle Calabrie. Ad avere la peggio i due giovani (un ragazzo ed una ragazza) che erano in sella allo scooter, i quali sono rimasti feriti. La ragazza, in particolare, ha riportato la rottura del femore.

I soccorsi

Sembra che l’incidente sia scaturito da un’inversione di marcia compiuta dal conducente della vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto i feriti in ospedale, gli uomini di Strade Sicure e le forze dell’ordine per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.