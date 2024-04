Incidente tra auto a Capaccio Paestum: tre feriti in ospedale

Paura, nella serata di ieri, a Capaccio Paestum, dove due auto (Fiat Brava e Peugeot 206) si sono scontrate in via La Pila per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte cinque persone: una donna di Capaccio insieme alla figlia minorenne ed un amico di 18enne di Roccadaspide, che erano a bordo della Fiat Brava; ma anche un ragazzo capaccese ed un suo amico di Albanella che occupavano la Peugeot 206.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato tre feriti (la donna, la figlia minorenne e il conducente della Peugeot) in ospedale. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale.