Incidente tra auto vicino allo stadio Arechi: due feriti

Paura, questa mattina, nella zona orientale di Salerno, dove due automobili si sono scontrate in via Pastore, a poca distanza dallo stadio Arechi. Nel violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che li hanno condotto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, dove sono stati presi in cura dal personale sanitario. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia Municipale.