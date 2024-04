Sul posto il personale della Croce Rossa, che ha trasportato il ferito all'ospedale per i necessari controlli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Un incidente stradale si è verificato in via Terre Risaie a Salerno questo pomeriggio. Coinvolti nel sinistro uno scooter e un veicolo delle Poste. Ad avere la peggio il motociclista che, a seguito dello scontro, ha riportato lesioni a una gamba.

Salerno, incidente stradale in via Terre Risaie: giovane in ospedale