Incidente a Pagani, moto si schianta contro palo: giovane in ospedale

Paura, questa mattina, a Pagani, dove un ragazzo in sella ad una moto si è schiantato contro un palo della segnaletica stradale cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Califano e via Tortora.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il ragazzo all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Per lui, fortunatamente, solo qualche ferita ma tanta paura. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell’ordine.