Incidente tra auto e moto a Mercato San Severino: un ferito grave

Paura, ieri pomeriggio, a Mercato San Severino, dove una moto e un’automobile si sono scontrate in via Tosta per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella allo scooter, che è caduto rovinosamente sulla carreggiata.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza prima all’ospedale “Curteri” e poi al Ruggi d’Aragona di Salerno. Le sue condizioni di salute sarebbero critiche. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.