Incidente nella notte a Fratte: motociclista finisce in ospedale

Paura, la scorsa notte, nel quartiere Fratte a Salerno, dove un motociclista è stato trovato riverso per terra, lungo la carreggiata di via Wenner. E’ probabile che l'uomo sia caduto accidentalmente dal mezzo oppure che si sia scontrato con un altro veicolo che non si sarebbe fermato a soccorrerlo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Intanto, su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.