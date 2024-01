Attimi di paura questa mattina a Vibonati per un incidente stradale avvenuto sulla Statale 18 nei pressi di Villammare. Il sinistro ha coinvolto due veicoli. Nell'impatto, una bambina ha riportato una serie di ferite. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, fornendo le prime cure sul posto. In seguito, è stata trasportata all'ospedale dell’Immacolata di Sapri insieme alla madre per ricevere trattamenti ulteriori. Le cause dello scontro sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia stadale di Sapri.