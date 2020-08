L'estate al sorriso Thermae resort e spa con la dottoressa Maria Gibilaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sorriso Thermae Resort e SPA, straordinaria l’accoglienza. La famiglia Impagliazzo conosciuti nell’Isola, dominano l’accoglienza, la gratitudine, la pulizia al primo posto, creatori di emozioni, cuore pulsante dell’Azienda Sorriso Resort, una delle strutture piu’ belle dell’Isola di Ischia, situato a Forio nella bellissima Baia di Citara, dove i tramonti sono spettacolari. A bordo c’è un Tim di professionisti altamente qualificati, il Resort e’ composto da cinque piscine con acque termali, una di acqua dolce per i bambini. Il Ristorante Oasis offre un grande terrazzo panoramico con super vista mare aperto tutte le sere dove all’interno c’è anche una pizzeria per gli amanti della buona pizza. Di sera l’Oasis offre un vero club per tutti gli ospiti amanti del ballo con un bar disponibile per serate indimenticabili, aperto tutte le sere. C’è un ristorante interno che si affaccia sulla piscina principale il bistrot dove offre un servizio di snack. Una struttura al passo coi tempi, a conduzione familiare ed un innato rispetto alle tradizioni ischitane. Ampie spaziose sale e terrazze come, la terrazza il Tufo, la Blue Pool, ecc, un paradiso tutto l’anno, soprattutto d’inverno, per le terme estese per circa un chilometro, dominano ampi spazi e panorami mozzafiato, ammirabili soprattutto dalle camere e Suit soleggiate, come la Junior Suite, la Poseidon Suit, con vasca idromassaggio, terrazzino privato, piscina con vista mare e salone spazioso. Un fornitissimo Elisir Centro Benessere Beauty e SPA, un vero gioiello prezioso del Sorriso, composto da sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, doccie emozionali, sala recupero, sala nuoto, palestra attrezzata con technogym, servizio di Fangoterapia, la vasca con l’Ozono dove si puo’ fare il bagno semplice di acqua termale o con idromassaggio con l’aggiunta dell’Ozono Terapia, indicato per chi ha subito traumi, ed un ottimo reparto di estetica. Elisir e’ un Centro Benessere del Sorriso Resort, specializzato e completo di tutti i trattamenti con un Tim di professionisti a disposizione, dalla cucina al bar, vengono personalizzati anche i coktail, dai 5 colori della salute. La Dottoressa Maria Gibilaro, Direttore della Spa Elisir del Sorriso Thermae Resort, dice: “Le acque termali sono efficaci per il funzionamento dell’organismo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, ertamente associare gli effetti benefici dei trattamenti con acque termali ad una vacanza al mare potenzia massivamente la rigenerazione psicofisica di una persona. L’isola è uno scrigno di bellezza e cornice ad un patrimonio termale unico al mondo, gli effetti terapeutici delle sue acque costituiscono un atout imperdibile per coloro che cercano relax e benessere. Ad Ischia le acque sono Salso-Bromo-Iodiche, sono sorgenti di origine marina, si trovano in località costiere dove l’acqua si è raccolta in bacini sotterranei e come è evidente dal nome sono costituite da cloruro di sodio e bromo, ma anche da calcio, magnesio, solfati, bicarbonati e solfuri. Le acque che si trovano nelle piscine della struttura Sorriso Resort, sono acque termali che hanno importanti azioni biologiche sull’apparato muscolo tendineo ed osteoarticolare, ma l’effetto certamente più significativo è quello legato alla prevenzione grazie alla significativa azione stimolante sul sistema immunitario. Le acque salso-bromo-iodiche ed in particolare quelle del Sorriso, hanno una concentrazione rilevante di solfati capaci di apportare benefici importanti all’apparato osteoarticolare. L’azione è certamente antinfiammatoria, hanno proprietà antisettiche, antiedemigene e risolventi. Sono ottime anche per la salute della pelle (trattamento delle dermatiti, degli eritemi e della psoriasi), ma anche per il trattamento delle rughe e dei radicali liberi. L’effetto riguarda anche l’estetica: supportando l’azione dei trattamenti termali con integratori e la giusta alimentazione si può ottenere un importante effetto drenante e detox, agendo in particolare su fegato, polmoni e reni, i nostri organi di filtro. Se l’acqua termale migliora il sistema immunitario, unire la vacanza alle cure permette un "Remise en Forme" completo dell’organismo”.

