Boom di presenze a Salerno: code di traffico e parcheggi pieni

Non solo durante le ore diurne. Anche in serata, con il calar del sole, tantissime persone hanno affollato il centro di Salerno, nonostante il calo delle temperature e lo smontaggio ormai in corso delle Luci d’Artista.

La viabilità

Lunghe code di traffico - come mostrano le foto di Antonio Capuano - si sono formare in via Ligea, in lungomare Trieste, via Roma e in via Benedetto Croce (la strada che da Vietri conduce al capoluogo). Parcheggi pieni nel sottopiazza della Concordia e in Piazza Mazzini.