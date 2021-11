Luci d'Artista: spunta la nuova data per l'accensione, non ci saranno navette

Si è riunito ieri il Comitato per l’ordine e la sicurezza: all’incontro, ha preso parte il sindaco Vincenzo Napoli ed il suo capo staff, Enzo Luciano con i rappresentanti della società che si è aggiudicata la gara sul piano sicurezza, la Kls.

La data

Salvo nuovi imprevisti, le Luci verranno accese venerdì 3 dicembre: su cerimonie e madrine per l'inaugurazione, ad oggi, ancora nessuna informazione.

La novità

Non ci saranno navette dallo stadio Arechi a piazza della Concordia per evitare assembramenti, mentre è confermata la presenza degli autobus, per un numero massimo di 120 al giorno che potranno sostare tra via Ligea e parco Pinocchio. Tutti i viaggiatori dovranno essere in possesso del green pass: sarà compito dell'autista controllarli.