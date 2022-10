Acciaroli a lutto per la morte di Peppe, il cordoglio del sindaco

Acciaroli piange Giuseppe La Greca, il 46enne morto tragicamente ieri sera, a seguito di un terribile incidente stradale sulla Cilentana, all'altezza di Omignano. "Ti è toccata una vita faticosa, spesso dolorosa, ma tu sei stato come il mare che si infrange contro gli scogli e che ogni volta trova sempre la forza di riprovarci! - ha scritto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - Sei stato testardo e determinato e quando avevi finalmente trovato la tua felicità con la piccola Nicoletta, con gli amici e con il tuo lavoro che ti ha fatto rinascere…ti sei infranto contro uno scoglio insormontabile per questa vita terrena". "Sono sicuro, però, che sei tornato mare li su in paradiso e ora sei Angelo Custode di tutti noi nel giorno della festa degli angeli custodi!", ha concluso il primo cittadino, salutando Peppe, benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse.

Il ricordo

Struggente, anche il messaggio diffuso dalla pizzeria Portobello di Acciaroli, della quale Peppe era l'anima: "Ciao Peppe, ciao Red Bull. Portobello era tutto per te, tu eri tutto per noi. Padre, fratello, amico, soldato, cavaliere, generale. Portobello ci ha fatto conoscere e sei entrato con la tua forza dirompente nel cuore e nella vita di tutti noi. Abbracci caldi, parole giuste, sorrisi e rimproveri, dolcezza e schiettezza, occhi dell' anima. Portobello ci ha regalato te, faro ed esempio per la nostra vita. Tu ci hai regalato te con la tua gratitudine e il tuo amore per noi tutti. Ci sarai sempre, tuffati nel mare e accarezzaci sempre. Tu mare, noi la tua banchina. Ciao Fratello". Dolore.