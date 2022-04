Granata a lutto: addio a "mister" Umberto, tifosissimo dal cuore d'oro

Granata a lutto: è volato in Cielo Umberto Siani, noto come il “mister”. Tifosissimo della Salernitana ha dedicato la sua vita allo sport e dopo aver combattuto come un leone contro un brutto male, purtroppo non ce l'ha fatta.

Il ricordo

Un fiume di messaggi, la sua bacheca Facebook, dove tantissimi cittadini hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa. "Continua ad indossare quella sciarpa granata e quella tunica verde di Sant'Anna, perché sarai sempre il nostro Capo Ultras e il nostro Capo Paranza", si legge su uno dei tanti post dedicati a Siani, uomo buono e sorridente. Tutti stretti attorno alla famiglia.