Alberi caduti ed allagamenti a Salerno e provincia: chiusa strada tra Pagani e San Marzano

Il maltempo torna a provocare danni a Salerno ed in provincia. Un albero è caduto in un condominio di via Irno colpendo un’automobile e il balcone di una palazzina; un altro, invece, sta paralizzando via Nazionale a Nocera Superiore.

La tensione

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo, ma anche in alcuni comuni dell’Agro nocerino sarnese (allagamenti a San Marzano sul Sarno, Angri in località Orta Longa e Orta Corcia, nelle due Nocera e a Pagani) e del Cilento, dove sono particolarmente monitorate Agropoli e Castellabate dopo i danni provocati dalla bomba d’acqua dei giorni scorsi. Chiuso il tratto di strada da Pagani a San Marzano sul Sarno (via Termine Bianco nei due comuni) lungo il corso dell’Alveo comune nocerino per allagamenti. Chiuso dalla Protezione Civile un sottopasso a Mercato San Severino.