Mamma e cuccioli avvelenati a Sassano: l'urlo di un lettore

Mamma e cuccioli avvelenati, a Sassano in provincia di Salerno, dove dei maledetti, pensano di risolvere con atti di pura crudeltà, il problema del randagismo, che vede la totale assenza, e il totale menefreghismo delle istituzioni locali.

E' solo l'ultimo di uno di tanti gesti di crudeltà, che ormai, caratterizzano questo territorio. Tutto accade in un normale indifferenza della gente e degli enti locali, che fanno finta di non vedere. Non esiste una campagna di sterilizzazione, per il controllo delle nascite, esistono solo frequenti casi di avvelenamento

