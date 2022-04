Annullata la processione della Madonna delle Galline per il Covid: spuntano manifesti funebri contro il vescovo, l'ira del sindaco

Ritengo doveroso sottolineare la mia ferma condanna contro gli atti intimidatori e gli atteggiamenti aggressivi che si stanno perpetrando nei confronti del capo della Chiesa diocesana, Sua Eccellenza, monsignor Giuseppe Giudice.

Lo ha detto il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco: "I toni violenti assunti in seguito alla decisione dell’assemblea del clero diocesano di non procedere con la ripartenza delle processioni fino a data da destinarsi, non appartengono alle modalità delle disquisizioni civili, rispetto a cui si può manifestare consenso o dissenso, ma mai oltrepassare il limite della civiltà. - ha detto - Mi riferisco in particolare al manifesto funebre stampato e affisso per le strade dell’Agro in cu si esplicita che il vescovo Giudice avrebbe tragicamente con un decreto inutile ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali, a firma di vari attori commerciali del panorama dei festeggiamenti". “Un grave lutto ha colpito il nostro agro, ma uniti vinceremo contro il vescovo” si legge nel manifesto.

L'annuncio

Domani, il primo cittadino presenterà al Vescovo il suo rammarico personale per la grave vicenda. "Questi atti non solo oltraggiano le autorità religiose nelle vesti istituzionali e personali, ma danneggiano gli stessi commercianti, cittadini e le istituzioni tutte"