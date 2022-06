Viabilità, messa in sicurezza strade in Cilento: al via i lavori

Partiranno a giorni i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 447 nel tratto fra il comune di Pisciotta e il comune di Centola. L'intervento costerà 301.597 euro e prevede la sostituzione di due chilometri di pavimentazione stradale, dal campo sportivo fino alla rotatoria all’ingresso della frazione Palinuro di Centola.

L'ordinanza

Il presidente della Provincia, Michele Strianese, con apposita ordinanza ha disposto la chiusura parziale della carreggiata con istituzione del senso unico alternato per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. "I lavori - spiega Strianese - sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”