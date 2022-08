Sbarco migranti, l'assessore De Roberto: "Sistemati i 128 minori non accompagnati"

Tutti i 128 minori non accompagnati sbarcati a Salerno hanno trovato una sistemazione. Ad annunciarlo l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto.

Le dichiarazioni

"Con oggi - sottolinea l'assessore - i 128 minori non accompagnati hanno trovato tutti una 'casa' sicura che li ha accolti. Le emozioni sono state fortissime e i ringraziamenti sono dovuti. Innanzitutto ringrazio il vice sindaco Paki Memoli e l’Assessore all’Istruzione Gaetana Falcone che hanno scelto di condividere con me, operativamente, questa responsabilità. Un grazie particolare anche al Settore Politiche Sociali fatto di persone di grande esperienza, umanità e spirito di sacrificio. Ringrazio per tutti il direttore Giuliano Caso, in prima fila insieme a tutto il settore".