Si ustiona per accendere il camino: la 21enne di Teggiano non ce l'ha fatta

Federica Tropiano non ce l’ha fatta: il cuore della 21enne di Teggiano ha smesso di battere. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarla, al Cardarelli di Napoli.

Il dramma

Sabato scorso, aveva tentato di accendere il camino utilizzando dell’alcol: in un attimo, per un ritorno di fiamma, la giovane è stata avvolta dal fuoco. Troppo gravi le ferite: dolore in tutta la comunità.