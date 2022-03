Cava a lutto: Mimmo non ce l'ha fatta, dolore per la Croce Rossa

Mimmooo mimmooooooooò! Ti prendevamo in giro così. Perché quando tu uscivi, la sirena era d'obbligo. "Fammi fare un tiro". E lanciavi la sigaretta a chiunque. Ci manchi. Come si fa? Ti vogliamo bene.

Lo ha scritto la Croce Rossa Italiana di Cava de'Tirreni che ha pubblicato sui social un video-ricordo del volontario, Mimmo, investito sabato scorso in via Ugo Foscolo, insieme alla figlia, al fidanzato e ad un amico. Purtroppo, Mimmo non ce l'ha fatta. La famiglia era sul marciapiedi, quando una donna alla guida di un Suv, positiva all'alcol test e a quello della droga, avrebbe perso il controllo del mezzo, tamponando un'altra vettura che ha travolto i quattro pedoni.

Immediati i soccorsi per i malcapitati, condotti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo: in due, tra cui il volontario, erano stati poi trasferiti al Ruggi di Salerno. Lunedì, il cuore di Mimmo, benvoluto da tutti, purtroppo ha smesso di battere. Comunità a lutto.