Salerno a lutto: addio a Raffaele Mele, tifosissimo Granata dal cuore buono

Salerno piange Raffaele Mele, tifosissimo della Salernitana, membro del Club Ippocampo e già dirigente dell'Audax Salerno. Un fiume in piena i messaggi di cordoglio sui social per la morte del 70enne benvoluto da chiunque lo conoscesse. Sempre sorridente e con la battuta pronta, Mele era ricoverato presso l'ospedale Da Procida. Ieri il suo cuore ha smesso di battere.

In tanti hanno pregato per lui, ma Raffaele purtroppo non ce l'ha fatta ed è volato in Cielo, lasciando senza parole familiari, amici e semplici conoscenti che conserveranno il suo ricordo indelebile di persona perbene e dal cuore buono. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 16.30, presso la chiesa di San Giovanni Bosco. Tutti stretti attorno alla famiglia.