Senzatetto muore nel giorno di Natale: dramma nel centro storico di Salerno

Dramma a Salerno, nel giorno di Natale. Un senzatetto è morto nel centro storico, vicino a Largo Campo. Pare che si fosse riparato presso un'attività commerciale della zona, dove purtroppo è stato poi trovato senza vita.

Gli accertamenti

Ancora da accertare le cause del decesso: indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'agghiacciante accaduto.