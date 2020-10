Covid-19: stretta sulla movida a Nocera, si valuta la chiusura dei parchi

Rispetto delle regole, con la possibile chiusura di parchi e villette: è quanto chiede il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, all’indomani della positività al tampone Covid-19 registrata in città per due cittadini, disposti già in isolamento e tenuti sotto stretta osservazione. Dopo un briefing con il Comando di Polizia Locale, il primo cittadino ha disposto servizi specifici di controllo su tutto il territorio, sia all’aperto che negli esercizi commerciali, per verificare l’utilizzo della mascherina e scongiurare il rischio assembramenti.

Parla il sindaco