Lotta ai "furbetti" dei rifiuti: il Comune di Baronissi multa due persone

Lo ha annunciato il sindaco Gianfranco Valiante attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ente. E' accaduto in via Farina

Lotta senza quartiere ai furbetti della spazzatura. A Baronissi, due persone sono state individuate grazie alle telecamere mobili posizionate dalla Polizia municipale e ai controlli della task force comunale.

I dettagli

Lo scrive il Comune sulla propria pagina Facebook. "Due cittadini questa mattina hanno abbandonato rifiuti indifferenziati lungo la centralissima via Farina. Sanzionati, per loro è in arrivo una multa salata".