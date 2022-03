Museo dello Sbarco in crisi: il presidente convocato al Comune, ipotesi trasferimento a La Carnale

Solidarietà e mobilitazione per il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale, dopo l'allarme lanciato dal presidente del Parco della Memoria della Campania Nicola Oddati circa l'incombente chiusura o il necessario eventuale trasferimento della struttura, in crisi economica.

L'impegno

Ieri, 23 marzo, l'associazione che gestisce il museo di via Clark è stata convocata per una audizione ad una riunione congiunta delle commissioni consiliari del Comune di Salerno, precisamente Cultura-Turismo e Cultura-Ambiente. Ribadendo l'importante ruolo culturale e di memoria storica del Museo per la città di Salerno, è stata avanzata l'ipotesi del suo trasferimento in una struttura più prestigiosa quale il Forte La Carnale. Entrambe le commissioni si sono impegnate per il trasferimento e il sostegno per il Museo dello Sbarco: Oddati, ringraziando già l'amministrazione, attende, tuttavia, che alle parole seguano i fatti.