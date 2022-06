Nidificazione delle tartarughe a rischio ad Ascea: Villani (M5S) scrive a Cingolani

La deputata Virginia Villani (M5S) ha presentato un'interrogazione al Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani per chiedere un immediato intervento con lo scopo di salvaguardare la nidificazione delle tartarughe caretta caretta ad Ascea Marina, in località Scogliera. “Abbiamo il dovere di salvaguardare un'area di elevato pregio ambientale e tutelare una specie, in via d'estinzione” spiega la parlamentare.

L'appello al Governo

“La spiaggia interessata è uno dei tratti più belli e suggestivi del Cilento ed è ormai famosa per la nidificazione della tartaruga caretta caretta. Si tratta - spiega Villani - di un fenomeno naturale di estrema importanza, tanto che nel 2020 questo tratto ha raggiunto il record di nidificazione in tutto il centro-sud dando vita a circa un migliaio di piccole tartarughe in soli 30 metri. Purtroppo però, il Comune di Ascea Marina ha deciso di prevedere la trasformazione di questa spiaggia in area attrezzata con elementi fissi, quali ombrelloni, sdraio e lettini – spiega la Deputata Villani - La medesima scelta era stata fatta lo scorso anno, poi confermata per questa estate con la Delibera della Giunta comunale di Ascea n. 62 del 24 marzo 2022. Eppure i risultati dello scorso anno erano già stati catastrofici: nel 2021 infatti vi era stato un record negativo relativo alla nascita delle tartarughe caretta caretta. Ciò proprio quando il Comune aveva autorizzato in modo fisso l'installazione di 200 ombrelloni e 500 lettini: è stato impedito di fatto, alle tartarughe di trovare il loro habitat naturale per la nidificazione! Mi auguro che il mio intervento con il Ministro possa aiutare a salvaguardare la nidificazione delle tartarughe caretta caretta ad Ascea Marina e nel cilento, oltre che a tutelare la bellezza naturalistica delle nostre Coste” conclude Villani.